BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









[]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 20/10/2021 tarihinden itibaren "OJH" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971384BIST