BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.10.2021 12:13
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 20/10/2021 tarihinden itibaren "OJH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971384
BIST
16:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,66
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:109,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1010,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0289
|Açılış
|: 10,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:10534,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,06
|Açılış
|: 534,87
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8476
|10,8796
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8342
|12,8986
|% 0,43
|
|Frank
|10,0934
|10,1542
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4774
|2,4899
|% -0,16
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|19,45
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.515
|3.603
|31,07
|
|Yarım
|1.699
|1.743
|15,03
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,51
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|0,19
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Seans Raporu
16:10
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