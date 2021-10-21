BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.10.2021 17:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 21/10/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 22/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI
VET Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VYB Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
VEH Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
VEU Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEE Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ZHG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VEB Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
HHN Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VES Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VEG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VEY Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGE Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGP Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGT Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VGY Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
VED Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
VGG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971716
BIST