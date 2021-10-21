BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 21/10/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 22/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANIVET Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVYB Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuVEH Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuVEU Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEE Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuZHG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVEB Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuHHN Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuVES Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVEG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuVEY Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGE Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGP Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGT Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 2 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVGY Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVED Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuVGG Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971716BIST