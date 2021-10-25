BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.10.2021 09:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 25/10/2021 tarihinden itibaren "HMS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972118
BIST
10:281.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.471
10:289,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1544
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:2811,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1964
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:28565,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 12,03
|Açılış
|: 565,60
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|45,24
|2.657.268
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|60.788.756
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|835.832
|% 9,77
|
|COSMO
|12,69
|520.785
|% 8,65
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,88
|24.471.006
|% -3,80
|
|ANGEN
|23,40
|64.594.343
|% -3,07
|
|RALYH
|5,61
|159.116
|% -2,94
|
|GARAN
|8,98
|497.960.208
|% -1,54
|
|GUBRF
|62,90
|220.984.184
|% 6,97
|
|TUPRS
|141,30
|185.910.556
|% 1,51
|
|EREGL
|19,44
|180.592.608
|% 0,47
|
|FROTO
|191,70
|177.955.561
|% 2,51
|
|GARAN
|8,98
|497.960.208
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,57
|135.720.382
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,95
|78.586.524
|% -0,51
|
|ODAS
|1,40
|39.614.865
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|129.664.376
|% -0,55
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7531
|9,7570
|% 1,61
|
|Euro
|11,3524
|11,3888
|% 1,75
|
|Sterlin
|13,4393
|13,5067
|% 2,07
|
|Frank
|10,6146
|10,6786
|% 1,65
|
|Riyal
|2,5986
|2,6117
|% 1,80
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,64
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,55
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,69
|