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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.10.2021 09:54



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 25/10/2021 tarihinden itibaren "HMS" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972118


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 45,24 2.657.268 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 60.788.756 % 9,93  
HEDEF 2,36 835.832 % 9,77  
COSMO 12,69 520.785 % 8,65  
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Frank 10,6146 10,6786 % 1,65  
Riyal 2,5986 2,6117 % 1,80  
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10:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 5,64  
Altın Gr. 565 565 11,55  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,43 24,46 0,14  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,17  
B. Petrol 85,33 85,33 0,69  
Seans Raporu 10:28
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