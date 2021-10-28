BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.10.2021 11:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 01/11/2021 tarihinden itibaren "KOG" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973156
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1489
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1394
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1672
En Düşük
11,0056
12:35556,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,64
|Açılış
|: 556,60
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% -0,40
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|ISCTR
|5,63
|343.002.822
|% 0,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6240
|9,6290
|% 1,57
|
|Euro
|11,1611
|11,1665
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,2030
|13,2692
|% 1,63
|
|Frank
|10,4427
|10,5056
|% 1,50
|
|Riyal
|2,5592
|2,5720
|% 1,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|0,27
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,67
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|43,52
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,05
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|82,99
|82,99
|-0,88
|