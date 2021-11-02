BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.11.2021 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fon NRG Neo Portföy KSB Serbest (Döviz)Özel FonNRM Neo Portföy Birinci Değişken Özel FonNRC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974021
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0283
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,22
|Açılış
|: 551,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5758
|9,5777
|% 0,43
|
|Euro
|11,0967
|11,1029
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0043
|13,0695
|% 0,09
|
|Frank
|10,4319
|10,4947
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5461
|2,5589
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,12
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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