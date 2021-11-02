BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.11.2021 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) FonDTR Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz)Özel Fon DTV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974022
BIST
17:381.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:389,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:3811,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0508
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:38552,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,42
|Açılış
|: 552,26
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VANGD
|6,49
|39.704.537
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.753.748
|% 9,94
|
|DOBUR
|64,35
|24.946.488
|% 9,91
|
|HEDEF
|3,77
|145.953.551
|% 9,91
|
|FRIGO
|23,36
|39.985.499
|% 9,06
|
|KRGYO
|6,66
|49.585.815
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.418.626
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.453.931
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|379.276.749
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.126.321
|% -9,90
|
|GARAN
|10,10
|3.117.543.526
|% -0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.126.321
|% -9,90
|
|THYAO
|15,36
|1.132.676.229
|% 0,52
|
|SISE
|8,60
|854.446.305
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,82
|813.147.509
|% 0,71
|
|GARAN
|10,10
|3.117.543.526
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,82
|813.147.509
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.126.321
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|711.243.088
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,02
|290.624.161
|% -0,49
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5811
|9,5845
|% 0,51
|
|Euro
|11,1149
|11,1254
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,0295
|13,0948
|% 0,28
|
|Frank
|10,4562
|10,5192
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5494
|2,5622
|% 0,58
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,81
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,44
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:51PENTA
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 215.70 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 418 adet işlem
-
17:50FADE
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 838, 103 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:47EGSER
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 732, 911 adet işlem
-
17:46EMKEL
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 308, 473 adet işlem