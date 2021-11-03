BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.11.2021 11:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fon NRG Neo Portföy KSB Serbest (Döviz)Özel FonNRM Neo Portföy Birinci Değişken Fon NRC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974145
BIST
11:251.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.540
En Düşük
1.529
11:259,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:2511,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0438
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:25551,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,63
|Açılış
|: 551,42
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IHAAS
|5,06
|19.903.409
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|92.267.273
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|112.855.904
|% 9,93
|
|TUREX
|13,13
|27.501.305
|% 8,15
|
|VERTU
|25,14
|68.582.263
|% 7,53
|
|KARYE
|19,79
|31.069.236
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.371.925
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,46
|23.236.237
|% -9,34
|
|CANTE
|13,11
|43.741.553
|% -8,64
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|GARAN
|10,23
|750.598.424
|% 0,69
|
|SISE
|8,79
|454.341.332
|% 1,97
|
|THYAO
|15,46
|392.866.836
|% -0,19
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|EREGL
|18,94
|253.141.819
|% -0,79
|
|ODAS
|1,45
|130.233.523
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|750.598.424
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|TSKB
|1,40
|93.087.913
|% 2,19
|
|SISE
|8,79
|454.341.332
|% 1,97
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6288
|9,6324
|% 0,31
|
|Euro
|11,1598
|11,1671
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0700
|13,1356
|% 0,26
|
|Frank
|10,4987
|10,5620
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5576
|2,5704
|% 0,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,76
|
|Altın Gr.
|551
|552
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-1,53
|