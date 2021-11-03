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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

03.11.2021 11:11



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                    Fon Kodu Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fon        NRG Neo Portföy KSB Serbest (Döviz)Özel FonNRM Neo Portföy Birinci Değişken Fon        NRC



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974145


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Yarım 1.748 1.793 6,57  
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