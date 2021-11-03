BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.11.2021 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım FonuTML Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım FonuTYJ Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım FonuTJY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974504
BIST
17:331.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:339,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:3311,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1179
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:33549,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,08
|Açılış
|: 549,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:33
|IHAAS
|5,06
|27.674.648
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.544.020
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.151.401
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.081.238
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.272.843
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.556.724
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|105.183.877
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.245.107
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.802.466
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.671.819
|% -9,81
|
|GARAN
|10,25
|4.013.432.379
|% 0,89
|
|THYAO
|15,60
|2.098.287.090
|% 0,71
|
|FROTO
|200,60
|1.276.695.688
|% 3,88
|
|SISE
|8,75
|1.214.334.490
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,84
|1.111.787.862
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,96
|855.409.685
|% -3,45
|
|GARAN
|10,25
|4.013.432.379
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,84
|1.111.787.862
|% 0,35
|
|TSKB
|1,45
|508.176.652
|% 5,84
|
|TSPOR
|5,10
|1.072.711.372
|% -5,03
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6982
|9,7001
|% 1,02
|
|Euro
|11,2313
|11,2412
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1985
|13,2646
|% 1,25
|
|Frank
|10,5912
|10,6550
|% 1,28
|
|Riyal
|2,5788
|2,5917
|% 1,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-24,45
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-2,04
|
Seans Raporu
17:33
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17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, PRKAB, ERBOS, ALBRK, TUREX, IHAAS, VERTU
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17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, CANTE, HEDEF, NUGYO, KARYE