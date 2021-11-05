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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

05.11.2021 10:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu ekli dosyada belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975050


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