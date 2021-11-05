BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu ekli dosyada belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975050BIST