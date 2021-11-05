BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.11.2021 11:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 05/11/2021 tarihinden itibaren "ORC" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975087
BIST
12:001.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
12:009,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0424
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:0011,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:00561,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,06
|Açılış
|: 561,68
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:00
|KONTR
|80,75
|167.201.614
|% 8,03
|
|GEDZA
|17,43
|16.394.210
|% 7,06
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|68,00
|13.830.431
|% 6,67
|
|EUYO
|3,65
|1.418.861
|% 6,41
|
|BASGZ
|25,24
|2.929.178
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|54.088.143
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,06
|22.838.584
|% -7,04
|
|RODRG
|14,05
|1.215.005
|% -6,71
|
|GSRAY
|4,11
|136.552.581
|% -6,16
|
|THYAO
|16,98
|990.749.447
|% 0,06
|
|GARAN
|10,47
|961.078.086
|% 0,19
|
|TUPRS
|144,20
|481.050.712
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,10
|413.942.832
|% 2,44
|
|ASELS
|16,65
|312.631.983
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,10
|413.942.832
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|172.598.602
|% 0,65
|
|GARAN
|10,47
|961.078.086
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,94
|189.763.989
|% -1,34
|
|THYAO
|16,98
|990.749.447
|% 0,06
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7215
|9,7253
|% 0,44
|
|Euro
|11,2253
|11,2315
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0451
|13,1105
|% -0,06
|
|Frank
|10,6028
|10,6666
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5851
|2,5981
|% 0,29
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,12
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|0,02
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|0,02
|
|Çeyrek
|896
|917
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|0,50
|