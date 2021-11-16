BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.11.2021 11:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy 15.0 Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 17/11/2021 tarihinden itibaren "HGT" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977988
BIST
11:541.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5410,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1194
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5411,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1405
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:54611,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 8,73
|Açılış
|: 611,42
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ELITE
|19,72
|89.479.149
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.154.814
|% 7,67
|
|ESCAR
|24,78
|21.389.277
|% 7,55
|
|OYLUM
|8,05
|7.463.455
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,38
|13.080.559
|% -5,85
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|GARAN
|12,31
|1.699.313.067
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|900.117.283
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|234.435.736
|% -4,65
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1707
|10,1772
|% 1,19
|
|Euro
|11,5664
|11,5766
|% 1,23
|
|Sterlin
|13,6623
|13,7308
|% 1,61
|
|Frank
|10,9449
|11,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|2,7039
|2,7174
|% 1,11
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,80
|
|Altın Gr.
|611
|611
|8,29
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.120
|73,04
|
|Yarım
|1.943
|1.993
|35,34
|
|Çeyrek
|974
|997
|17,67
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|
Seans Raporu
11:54
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12:06PRKAB
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12:04XU030
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12:04XU100
Endeks 1, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 15, 127.00 milyon TL de
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12:04DOAS
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