BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/11/2021 tarihinden itibaren "YZD" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977989BIST