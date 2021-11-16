BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.11.2021 11:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/11/2021 tarihinden itibaren "YZD" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977989
BIST
16:201.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:2010,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1689
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:2011,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1914
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:20615,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 12,62
|Açılış
|: 615,30
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ESCAR
|25,34
|49.857.645
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|94.221.572
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.689.536
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,00
|11.102.887
|% -8,68
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,30
|67.282.697
|% -6,80
|
|NUGYO
|10,18
|9.545.735
|% -6,78
|
|YEOTK
|52,25
|48.170.449
|% -6,70
|
|GARAN
|12,21
|3.076.551.593
|% 4,99
|
|YKBNK
|3,38
|2.382.787.455
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,17
|2.379.006.527
|% 2,87
|
|PETKM
|7,80
|1.812.703.482
|% -1,64
|
|THYAO
|17,72
|1.336.271.374
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,38
|2.382.787.455
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,17
|2.379.006.527
|% 2,87
|
|GARAN
|12,21
|3.076.551.593
|% 4,99
|
|PETKM
|7,80
|1.812.703.482
|% -1,64
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2221
|10,2280
|% 1,69
|
|Euro
|11,6166
|11,6245
|% 1,65
|
|Sterlin
|13,6895
|13,7581
|% 1,81
|
|Frank
|10,9796
|11,0457
|% 1,43
|
|Riyal
|2,7132
|2,7268
|% 1,46
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,94
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,62
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,27
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|52,86
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,43
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,31
|8,32
|0,20
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|