BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.11.2021 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 18/11/2021 tarihinden itibaren "GFH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978347
BIST
17:401.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 21,69
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
17:4010,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2858
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6366
En Düşük
10,2960
17:4012,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3231
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0249
En Düşük
11,6569
17:40634,26
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 20,55
|Açılış
|: 634,26
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PRKAB
|40,70
|288.434.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.662.740
|% 9,97
|
|MERIT
|27,82
|9.955.776
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|350.983.507
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|SONME
|28,60
|3.521.792
|% -4,73
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|TDGYO
|6,94
|43.359.166
|% -4,67
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|GARAN
|11,97
|2.579.126.599
|% -0,83
|
|SISE
|10,39
|1.817.057.653
|% 4,32
|
|KRDMD
|7,69
|1.348.375.685
|% 2,40
|
|THYAO
|18,00
|1.217.646.458
|% 1,93
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,37
|1.191.361.703
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|312.377.992
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,16
|562.458.675
|% 3,35
|
|ODAS
|1,58
|344.747.523
|% 1,94
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5897
|10,6026
|% 2,77
|
|Euro
|11,9888
|12,0037
|% 2,77
|
|Sterlin
|14,2096
|14,2808
|% 2,92
|
|Frank
|11,3138
|11,3820
|% 2,48
|
|Riyal
|2,8108
|2,8249
|% 2,50
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|14,93
|
|Altın Gr.
|634
|634
|20,62
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,52
|8,53
|0,30
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|-0,63
|
Seans Raporu
17:40
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17:51NTHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 677 adet işlem
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 72 artarak (% 1.45 ) 1, 870
-
17:50XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 731.00 milyon TL de
-
17:50HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 291, 657 adet işlem
-
17:49IZTAR
Yüzde 9.72 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 907 adet işlem