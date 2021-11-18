BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 19/11/2021 tarihinden itibaren "OLD" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978435BIST