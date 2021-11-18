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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

18.11.2021 10:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                                            QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 19/11/2021 tarihinden itibaren "OLD" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978435


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PRKAB 44,10 60.212.204 % 8,35  
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Altın Gr. 644 644 6,51  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
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Gümüş Gr. 8,63 8,64 0,07  
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