BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.11.2021 17:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Ekinoks Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 23/11/2021 tarihinden itibaren "HMC" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978989
BIST
16:481.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,29
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:4811,2197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0319
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:4812,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0655
|Açılış
|: 12,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:48664,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,30
|Açılış
|: 664,95
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DITAS
|27,72
|39.614.391
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.148.883
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|130.017.872
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.140.935
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|18.950.629
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|452.492.000
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.440.190
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,12
|21.249.500
|% -9,64
|
|TGSAS
|17,70
|38.155.797
|% -5,60
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|SISE
|11,16
|1.242.818.695
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|TSPOR
|9,27
|709.588.080
|% 8,04
|
|ODAS
|1,64
|467.586.507
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,55
|587.254.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2118
|11,2222
|% -0,26
|
|Euro
|12,6407
|12,6518
|% -0,44
|
|Sterlin
|15,0645
|15,1401
|% -0,10
|
|Frank
|12,0697
|12,1424
|% 0,01
|
|Riyal
|2,9866
|3,0016
|% -0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-8,68
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,60
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,60
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,76
|78,76
|-0,13
|