BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.11.2021 10:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Ellibeşinci FonZCT Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Ellialtıncı FonZCU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978915
BIST
10:551.779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 23,05
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.779
En Düşük
1.757
10:5511,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 4,34%
|| 0,4954
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:5513,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 0,5656
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:55689,71
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 27,37
|Açılış
|: 689,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.338.505
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|92.841.311
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.490.752
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,37
|386.948.261
|% -9,55
|
|KZBGY
|33,72
|6.923.110
|% -6,95
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|61.223.825
|% -5,61
|
|AVOD
|5,27
|17.295.776
|% -4,87
|
|SISE
|11,46
|712.489.875
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,56
|573.884.040
|% 2,88
|
|EREGL
|22,60
|446.419.740
|% 4,82
|
|GARAN
|11,95
|429.829.613
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,37
|386.948.261
|% -9,55
|
|KRDMD
|8,56
|573.884.040
|% 2,88
|
|SISE
|11,46
|712.489.875
|% 2,23
|
|ADESE
|1,01
|61.223.825
|% -5,61
|
|ODAS
|1,64
|94.359.978
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|190.737.586
|% -0,28
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8715
|11,9016
|% 4,34
|
|Euro
|13,3547
|13,3881
|% 4,41
|
|Sterlin
|15,8792
|15,9588
|% 4,26
|
|Frank
|12,7161
|12,7927
|% 4,42
|
|Riyal
|3,1589
|3,1748
|% 4,20
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,81
|
|Altın Gr.
|690
|691
|28,23
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,34
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-0,55
|
Seans Raporu
10:55
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11:04XU100
Endeks 1, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 216.00 milyon TL de
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11:04ATEKS
Yüzde 8.71 oranında artışla 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 824 adet işlem
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11:03TOASO
Yüzde 5.12 oranında artışla 72.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 191, 071 adet işlem
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11:00PRKAB
Yüzde 9.24 oranında artışla 59.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 341, 512 adet işlem
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10:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, YKBNK, VAKBN