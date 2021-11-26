BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.11.2021 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 29/11/2021 tarihinden itibaren "BZY" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979787
BIST
14:431.781
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -37,83
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:4312,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1224
|Açılış
|: 12,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:4313,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2114
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:43704,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 13,79
|Açılış
|: 704,09
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.206.935
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|134.286.458
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.157.403
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.913.941
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|468.294.276
|% -9,96
|
|THYAO
|16,99
|2.267.060.137
|% -9,53
|
|DURDO
|21,00
|63.929.481
|% -9,33
|
|TETMT
|225,20
|5.592.187
|% -9,23
|
|THYAO
|16,99
|2.267.060.137
|% -9,53
|
|SASA
|40,44
|1.141.245.510
|% 3,32
|
|GARAN
|11,53
|1.013.633.256
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,19
|908.355.056
|% -4,20
|
|HALKB
|5,37
|787.719.619
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,19
|908.355.056
|% -4,20
|
|HALKB
|5,37
|787.719.619
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,15
|320.884.345
|% -2,71
|
|MOBTL
|1,69
|226.834.535
|% 1,20
|
|THYAO
|16,99
|2.267.060.137
|% -9,53
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0945
|12,1060
|% 0,89
|
|Euro
|13,6513
|13,6690
|% 1,50
|
|Sterlin
|16,0775
|16,1581
|% 0,87
|
|Frank
|13,0195
|13,0979
|% 1,96
|
|Riyal
|3,2139
|3,2300
|% 0,78
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|24,21
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,63
|
|Cumhuriyet
|4.648
|4.718
|98,00
|
|Tam
|4.624
|4.746
|97,52
|
|Yarım
|2.235
|2.296
|47,17
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|23,58
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|0,06
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|-4,87
|