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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.11.2021 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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                                            BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  Teknoloji Sektörü Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 29/11/2021 tarihinden itibaren "BZY" kodu kullanılacaktır.                                                                                 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979787


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Altın Gr. 705 705 14,63  
Cumhuriyet 4.648 4.718 98,00  
Tam 4.624 4.746 97,52  
Yarım 2.235 2.296 47,17  
Çeyrek 1.121 1.148 23,58  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,02  
Gümüş Gr. 9,17 9,18 0,06  
B. Petrol 77,35 77,35 -4,87  
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