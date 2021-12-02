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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

02.12.2021 10:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Papirus Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 03/12/2021 tarihinden itibaren "IOV" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980626


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