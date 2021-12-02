BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.12.2021 10:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Papirus Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 03/12/2021 tarihinden itibaren "IOV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980626
BIST
13:241.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 23,13
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
13:2413,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1204
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
13:2415,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1852
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
13:24763,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,03
|Açılış
|: 764,82
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ERBOS
|137,50
|156.734.585
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.998.344
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|63.343.711
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,93
|33.852.511
|% -5,00
|
|COSMO
|9,55
|382.686
|% -4,50
|
|KRDMD
|9,17
|1.102.220.615
|% 2,34
|
|THYAO
|18,51
|1.074.698.286
|% 0,54
|
|GARAN
|11,68
|845.733.348
|% 0,34
|
|SISE
|13,25
|746.383.929
|% 2,16
|
|EREGL
|23,66
|722.801.764
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,37
|535.062.855
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,33
|592.947.022
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|203.167.275
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,17
|1.102.220.615
|% 2,34
|
|TSKB
|1,51
|178.031.421
|% 1,34
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4189
|13,4273
|% 0,90
|
|Euro
|15,2156
|15,2492
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,7561
|17,8452
|% 0,86
|
|Frank
|14,4845
|14,5717
|% 0,59
|
|Riyal
|3,5549
|3,5727
|% 0,51
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,71
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,48
|
|Cumhuriyet
|5.066
|5.143
|-1,00
|
|Tam
|5.039
|5.170
|-13,14
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|-6,36
|
|Çeyrek
|1.221
|1.251
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,63
|0,10
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|1,40
|