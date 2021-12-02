BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.12.2021 12:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Eke Serbest (Döviz) Özel FonGZU Garanti Portföy Doremusic Serbest Özel FonGFR Garanti Portföy Mısırlı Serbest (Döviz) Özel FonGFB Garanti Portföy ZM Serbest (Döviz) Özel FonGCZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980638
BIST
12:211.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,21
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
12:2113,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0969
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
12:2115,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1711
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
12:21764,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,07
|Açılış
|: 764,40
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MIATK
|37,18
|2.902.977
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|155.718.598
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|RAYSG
|13,91
|1.885.871
|% -3,74
|
|KRDMD
|9,08
|890.332.190
|% 1,34
|
|THYAO
|18,41
|794.050.672
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|674.697.412
|% 2,16
|
|GARAN
|11,69
|672.065.483
|% 0,43
|
|EREGL
|23,54
|605.005.485
|% 2,62
|
|SKBNK
|1,19
|197.905.649
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|369.218.696
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,33
|495.895.410
|% 0,91
|
|TSKB
|1,51
|175.749.374
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,08
|890.332.190
|% 1,34
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3756
|13,3785
|% 0,54
|
|Euro
|15,1875
|15,2335
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,8106
|17,9000
|% 1,17
|
|Frank
|14,5009
|14,5883
|% 0,70
|
|Riyal
|3,5662
|3,5841
|% 0,83
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-8,05
|
|Altın Gr.
|764
|764
|3,08
|
|Cumhuriyet
|5.054
|5.131
|-13,00
|
|Tam
|5.027
|5.158
|-24,98
|
|Yarım
|2.430
|2.495
|-12,09
|
|Çeyrek
|1.219
|1.248
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,15
|70,15
|1,28
|