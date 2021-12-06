BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.12.2021 14:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi YoğunFon) ULH Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz)Fon ULL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981159
BIST
14:481.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:4813,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0452
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:4815,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:48788,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,94
|Açılış
|: 788,47
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RNPOL
|10,89
|165.484
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.396.049
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|51.016.639
|% -9,90
|
|KTSKR
|32,84
|277.529.481
|% -8,06
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|946.995.633
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|867.532.692
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|SISE
|13,16
|806.349.649
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.747.457
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|ODAS
|1,65
|281.809.530
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,21
|179.819.187
|% 0,00
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7558
|13,7638
|% 0,33
|
|Euro
|15,5378
|15,5522
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,2295
|18,3209
|% 0,67
|
|Frank
|14,8782
|14,9678
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6612
|3,6796
|% 0,42
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.321
|2,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|1,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|1,89
|