BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.12.2021 13:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu( Hisse Senedi Yoğun Fon)DHJ Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu DHM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981491
BIST
16:031.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 42,91
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
16:0313,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1271
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:0315,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1922
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:03782,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -7,24
|Açılış
|: 782,03
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:01
|INTEM
|66,00
|39.848.630
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.045.049
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.103.433
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|54.544.792
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|479.545.047
|% -9,80
|
|SISE
|14,58
|3.719.659.604
|% 9,30
|
|GARAN
|11,87
|2.154.383.971
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,60
|1.988.317.317
|% 3,23
|
|ASELS
|22,94
|1.695.879.732
|% 1,77
|
|THYAO
|19,35
|1.610.142.132
|% 3,53
|
|SISE
|14,58
|3.719.659.604
|% 9,30
|
|YKBNK
|3,56
|884.888.857
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,42
|584.315.957
|% 1,68
|
|ODAS
|1,66
|374.519.833
|% 0,61
|
|KLGYO
|2,21
|479.545.047
|% -9,80
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6490
|13,6532
|% -1,05
|
|Euro
|15,3679
|15,3864
|% -1,24
|
|Sterlin
|18,0746
|18,1653
|% -0,88
|
|Frank
|14,7151
|14,8038
|% -0,90
|
|Riyal
|3,6357
|3,6539
|% -0,84
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,92
|
|Altın Gr.
|786
|787
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.277
|-25,00
|
|Tam
|5.178
|5.309
|-19,92
|
|Yarım
|2.503
|2.568
|-9,64
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|-4,82
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|1,90
|