BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.12.2021 11:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy Bdr Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 09/12/2021 tarihinden itibaren "ZZL" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981893
BIST
11:502.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,26
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:5013,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1279
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:5015,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1783
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:50782,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,23
|Açılış
|: 782,60
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BAGFS
|13,97
|10.913.277
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.250.290
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.383.531
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.578.123
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.154.850
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|84.569.091
|% -7,94
|
|SISE
|14,74
|1.726.672.819
|% 0,48
|
|THYAO
|20,14
|1.662.769.022
|% 4,90
|
|ASELS
|23,88
|1.258.940.117
|% 3,47
|
|GARAN
|11,97
|1.231.244.539
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,73
|840.975.202
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,65
|742.463.492
|% 2,24
|
|TSKB
|1,67
|211.649.080
|% 3,09
|
|SISE
|14,74
|1.726.672.819
|% 0,48
|
|GARAN
|11,97
|1.231.244.539
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,24
|117.044.070
|% 1,64
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6156
|13,6180
|% 0,95
|
|Euro
|15,3724
|15,3954
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,9572
|18,0472
|% 0,82
|
|Frank
|14,6493
|14,7376
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6149
|3,6331
|% 0,85
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,63
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,34
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,28
|