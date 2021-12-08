BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.12.2021 15:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu " Neo Portföy KIG Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 09/12/2021 tarihinden itibaren "NIG" kodu kullanılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981948
BIST
16:041.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:0413,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1897
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:0415,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2642
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:04786,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 12,42
|Açılış
|: 787,01
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BAGFS
|13,97
|11.442.810
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.547.800
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.132.129
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|115.079.811
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.731.233.749
|% 5,00
|
|SISE
|14,88
|3.623.532.069
|% 1,43
|
|GARAN
|11,94
|3.268.859.734
|% 0,93
|
|ASELS
|23,94
|2.091.671.184
|% 3,73
|
|KRDMD
|9,73
|1.899.752.732
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,52
|1.480.887.165
|% 5,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.233.839.827
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|460.475.099
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.268.859.734
|% 0,93
|
|SISE
|14,88
|3.623.532.069
|% 1,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6711
|13,6814
|% 1,42
|
|Euro
|15,4511
|15,4717
|% 1,67
|
|Sterlin
|18,0529
|18,1435
|% 1,36
|
|Frank
|14,7968
|14,8860
|% 1,85
|
|Riyal
|3,6466
|3,6649
|% 1,73
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,73
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,49
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.176
|5.307
|23,47
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|10,91
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|5,45
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,21
|