BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu " Neo Portföy KIG Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 09/12/2021 tarihinden itibaren "NIG" kodu kullanılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981948BIST