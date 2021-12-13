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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.12.2021 10:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                     Fon Kodu İş Portföy Güzel Serbest (Döviz) Özel FonIGF İş Portföy Üni Serbest Özel Fon                IGZ İş Portföy Üni Serbest (Döviz) Özel FonIGM



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982839


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SONME 37,62 459.152 % 10,00  
INTEM 91,05 18.012.786 % 9,96  
ALKA 19,44 10.145.791 % 9,95  
HEDEF 5,92 20.775.633 % 9,83  
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Riyal 3,8043 3,8233 % 3,10  
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Altın Ons 1.785 1.785 2,19  
Altın Gr. 834 834 37,81  
Cumhuriyet 5.535 5.618 249,00  
Tam 5.494 5.637 241,13  
Yarım 2.655 2.727 116,64  
Çeyrek 1.332 1.363 58,32  
Gümüş.Ons 22,15 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 10,32 10,33 0,43  
B. Petrol 75,23 75,23 0,08  
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