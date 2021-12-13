BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.12.2021 10:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu İş Portföy Güzel Serbest (Döviz) Özel FonIGF İş Portföy Üni Serbest Özel Fon IGZ İş Portföy Üni Serbest (Döviz) Özel FonIGM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982839
BIST
13:072.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 56,02
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:0714,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4570
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:0716,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4406
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:07812,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 16,74
|Açılış
|: 812,61
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.012.786
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.145.791
|% 9,95
|
|HEDEF
|5,92
|20.775.633
|% 9,83
|
|NIBAS
|13,80
|86.899.484
|% 9,70
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.955.620
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.025.819
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.305.300
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.801.879.164
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,43
|1.766.606.804
|% 4,96
|
|SISE
|16,47
|1.332.299.836
|% 4,31
|
|ASELS
|25,54
|1.159.710.876
|% 4,24
|
|GARAN
|11,80
|1.143.224.011
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,58
|774.150.046
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,62
|676.042.872
|% 1,97
|
|KRDMD
|11,43
|1.766.606.804
|% 4,96
|
|PETKM
|9,65
|1.109.619.314
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,20
|119.418.036
|% 0,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3405
|14,3687
|% 3,50
|
|Euro
|16,1488
|16,1848
|% 2,94
|
|Sterlin
|18,9021
|18,9969
|% 2,91
|
|Frank
|15,4175
|15,5104
|% 2,66
|
|Riyal
|3,8043
|3,8233
|% 3,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|2,19
|
|Altın Gr.
|834
|834
|37,81
|
|Cumhuriyet
|5.535
|5.618
|249,00
|
|Tam
|5.494
|5.637
|241,13
|
|Yarım
|2.655
|2.727
|116,64
|
|Çeyrek
|1.332
|1.363
|58,32
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|0,43
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|0,08
|