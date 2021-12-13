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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.12.2021 10:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                                 Fon Kodu Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon                                                         UGH Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)  UGL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982850


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Tam 5.342 5.493 97,79  
Yarım 2.582 2.657 47,30  
Çeyrek 1.295 1.329 23,65  
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Gümüş Gr. 10,12 10,14 0,21  
B. Petrol 74,83 74,83 0,44  
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