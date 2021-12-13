BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.12.2021 10:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon UGH Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon) UGL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982850
BIST
11:202.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 37,02
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
11:2014,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3561
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
11:2016,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,4054
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1386
En Düşük
15,5796
11:20813,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 18,35
|Açılış
|: 813,19
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|22.172.755
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.097.967
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|14.833.774
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RNPOL
|13,01
|178.869.036
|% -9,15
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|FENER
|31,96
|88.962.823
|% -7,90
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|GARAN
|12,14
|1.702.667.189
|% 1,85
|
|PETKM
|10,11
|1.266.665.454
|% 1,71
|
|THYAO
|22,82
|811.006.369
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,91
|741.424.268
|% 4,83
|
|KRDMD
|11,70
|633.787.640
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,91
|741.424.268
|% 4,83
|
|GARAN
|12,14
|1.702.667.189
|% 1,85
|
|PETKM
|10,11
|1.266.665.454
|% 1,71
|
|TSKB
|1,70
|195.922.663
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,26
|122.585.892
|% 2,44
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1677
|14,1887
|% 2,57
|
|Euro
|15,9806
|16,0226
|% 2,60
|
|Sterlin
|18,6429
|18,7364
|% 2,32
|
|Frank
|15,2826
|15,3747
|% 2,33
|
|Riyal
|3,7662
|3,7851
|% 2,46
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-3,67
|
|Altın Gr.
|812
|813
|17,73
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,21
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|0,44
|
Seans Raporu
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