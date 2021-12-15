BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı ZLGAk Portföy ÖPY İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon Ak Portföy Maral Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983346BIST