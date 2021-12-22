BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "HSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 22/12/2021 tarihinden itibaren "HGC" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985413BIST