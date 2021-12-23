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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

23.12.2021 10:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                              Fon Kodu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.4 Mevsim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu         IRD İstanbul Portföy Key Serbest Fon                                                                  IRL İstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fon                                                          IRV



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985614


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Gümüş.Ons 22,82 22,85 0,02  
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