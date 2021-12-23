BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.4 Mevsim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu IRD İstanbul Portföy Key Serbest Fon IRL İstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fon IRVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985614BIST