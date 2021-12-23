BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.12.2021 10:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.4 Mevsim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu IRD İstanbul Portföy Key Serbest Fon IRL İstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fon IRV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985614
BIST
14:041.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:0410,9222
En Yüksek
|Değişim
|: -10,40%
|| -1,2677
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:0412,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -10,19%
|| -1,4108
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:04654,11
En Yüksek
|Değişim
|: -7,58%
|| -53,69
|Açılış
|: 654,11
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
648,42
BIST En Aktif Hisseler14:04
|PENTA
|359,70
|28.892.288
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.859.358
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.669.182
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.141.463
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|11.627.034
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|15.253.358
|% -9,94
|
|GARAN
|11,88
|2.216.778.314
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.600.463.376
|% -1,81
|
|EREGL
|25,70
|1.308.737.436
|% 1,02
|
|KRDMD
|9,09
|1.054.228.785
|% -2,26
|
|THYAO
|19,08
|985.104.365
|% 1,06
|
|YKBNK
|3,53
|687.726.268
|% 1,44
|
|GARAN
|11,88
|2.216.778.314
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.600.463.376
|% -1,81
|
|ODAS
|1,39
|162.098.311
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,09
|1.054.228.785
|% -2,26
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8325
|10,9222
|% -10,40
|
|Euro
|12,2964
|12,4293
|% -10,19
|
|Sterlin
|15,1329
|15,2088
|% -6,90
|
|Frank
|12,2462
|12,3200
|% -7,36
|
|Riyal
|3,0026
|3,0177
|% -7,32
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,51
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,39
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.341
|4.467
|-470,59
|
|Yarım
|2.098
|2.161
|-227,64
|
|Çeyrek
|1.052
|1.081
|-113,82
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|