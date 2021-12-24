BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.12.2021 18:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 27/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy ZYT Borçlanma Araçları Özel FonuGVH Garanti Portföy ZYT Serbest (Döviz) Özel Fon GVL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986064
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0510,5374
En Yüksek
|Değişim
|: -6,66%
|| -0,7523
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
10,4317
18:0512,2812
En Yüksek
|Değişim
|: -4,30%
|| -0,5514
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
11,9348
18:05616,23
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -40,40
|Açılış
|: 616,23
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
606,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5508
|10,6516
|% -5,65
|
|Euro
|11,9414
|12,2932
|% -4,20
|
|Sterlin
|14,8329
|14,9073
|% -1,80
|
|Frank
|12,0264
|12,0988
|% -1,83
|
|Riyal
|2,9478
|2,9626
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|642
|643
|-14,12
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,19
|8,21
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
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17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
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17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
-
17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem