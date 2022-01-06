BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.01.2022 17:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)DLD Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon DLG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989536
BIST
17:402.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4013,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1292
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4015,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1958
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:40793,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,13
|Açılış
|: 793,73
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:38
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.850.334
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.619.844
|% 9,95
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|HUBVC
|9,97
|20.368.955
|% 8,84
|
|ELITE
|22,04
|47.439.958
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.349.414
|% -9,97
|
|MARKA
|3,99
|4.124.775
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|AGYO
|3,01
|130.891.070
|% -5,94
|
|THYAO
|24,72
|3.355.493.688
|% 3,43
|
|EREGL
|30,42
|2.442.055.419
|% -1,43
|
|GARAN
|11,49
|2.337.581.484
|% 0,35
|
|SISE
|14,77
|1.942.284.674
|% 2,50
|
|KRDMD
|10,45
|1.670.752.951
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,49
|1.120.923.373
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.337.581.484
|% 0,35
|
|PETKM
|9,41
|1.624.041.392
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,28
|398.872.469
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,45
|1.670.752.951
|% 1,46
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7682
|13,8108
|% 1,04
|
|Euro
|15,6218
|15,6683
|% 1,32
|
|Sterlin
|18,5826
|18,6758
|% 0,72
|
|Frank
|14,9391
|15,0291
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6543
|3,6726
|% 0,81
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-17,00
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,57
|