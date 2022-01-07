BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.01.2022 09:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 07/01/2022 tarihinden itibaren "LZV " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989693
BIST
11:372.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,11
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3713,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3715,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:37796,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,56
|Açılış
|: 796,15
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:37
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|LIDFA
|4,73
|21.717.399
|% 9,24
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|59.931.112
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,50
|2.200.135
|% -4,72
|
|MTRYO
|1,64
|591.218
|% -3,53
|
|GARAN
|11,72
|1.571.987.688
|% 2,09
|
|THYAO
|24,82
|940.922.911
|% -0,16
|
|EREGL
|30,50
|816.238.846
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,92
|686.650.716
|% 3,12
|
|SISE
|14,95
|633.124.162
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,61
|519.333.975
|% 3,44
|
|GARAN
|11,72
|1.571.987.688
|% 2,09
|
|PETKM
|9,55
|619.688.820
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,92
|686.650.716
|% 3,12
|
|TSKB
|1,55
|78.761.078
|% 2,65
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8186
|13,8416
|% 0,00
|
|Euro
|15,6431
|15,6654
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,6700
|18,7636
|% 0,30
|
|Frank
|14,9560
|15,0460
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,17
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,97
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,24
|
Seans Raporu
11:37
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