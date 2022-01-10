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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

10.01.2022 16:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 11/01/2022 tarihinden itibaren "DCV" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991946


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