BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.01.2022 16:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 11/01/2022 tarihinden itibaren "DCV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991946
BIST
16:292.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 37,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2913,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0709
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2915,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0318
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:29802,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,91
|Açılış
|: 802,34
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:29
|INTEM
|118,80
|32.942.171
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.049.211
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.952.490
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.150.309
|% 9,94
|
|ELITE
|18,03
|244.046.303
|% -9,12
|
|LIDFA
|4,39
|57.611.171
|% -7,77
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,64
|26.824.680
|% -4,12
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,92
|3.378.932.787
|% 7,94
|
|GARAN
|11,85
|2.201.788.907
|% 0,85
|
|EREGL
|31,12
|1.660.601.555
|% 1,63
|
|KRDMD
|11,82
|1.638.553.979
|% 1,90
|
|SISE
|15,22
|1.569.153.217
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,76
|1.175.616.052
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|661.906.081
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.201.788.907
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.638.553.979
|% 1,90
|
|THYAO
|26,92
|3.378.932.787
|% 7,94
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8564
|13,8773
|% 0,51
|
|Euro
|15,6728
|15,6935
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7927
|18,8869
|% 0,42
|
|Frank
|14,9823
|15,0725
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6902
|3,7088
|% 0,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,26
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,79
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,18
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,38
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,55
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 04 artarak (% 1.91 ) 2, 300
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EREGL
-
16:43XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
16:43OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 561, 459 adet işlem
-
16:43OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 561, 459 adet işlem