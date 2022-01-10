BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.01.2022 17:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 11/01/2022 tarihinden itibaren "IVA" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992068
BIST
17:142.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,60
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1413,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0604
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1415,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0579
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:14798,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,24
|Açılış
|: 798,55
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|YAPRK
|33,00
|17.918.816
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.648.930
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.848.996
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.089.050
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.362.088
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|63.149.546
|% -9,66
|
|ELITE
|18,00
|251.841.468
|% -9,27
|
|RALYH
|11,56
|29.007.396
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.908.238
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.496.813.553
|% 7,30
|
|GARAN
|11,85
|2.304.804.545
|% 0,85
|
|EREGL
|30,96
|1.762.881.662
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,82
|1.749.545.002
|% 1,90
|
|SISE
|15,15
|1.713.328.257
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,75
|1.208.203.713
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.665.249
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|2.304.804.545
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.749.545.002
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.496.813.553
|% 7,30
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8545
|13,8668
|% 0,44
|
|Euro
|15,6486
|15,6674
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,7173
|18,8111
|% 0,02
|
|Frank
|14,9102
|15,0001
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6805
|3,6989
|% 0,37
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,22
|
Seans Raporu
17:14
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17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.63 ) 2, 293
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17:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, CLEBI
-
17:28PGSUS
Yüzde 5.94 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 245, 161 adet işlem
-
17:27TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 841, 625 adet işlem
-
17:26TAVHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 544, 170 adet işlem