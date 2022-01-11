BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.01.2022 16:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 11/01/2022 tarihinden itibaren "YYO" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992762
BIST
16:162.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,46
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:1613,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0249
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:1615,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0451
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:16804,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,20
|Açılış
|: 804,55
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ORCAY
|36,30
|17.296.307
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.061.729
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMB
|10,44
|75.950.483
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,08
|63.919.563
|% -5,89
|
|RALYH
|10,80
|62.659.687
|% -5,01
|
|IHAAS
|9,70
|12.775.204
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,50
|232.881.768
|% -4,78
|
|KRDMD
|12,55
|4.683.284.059
|% 8,66
|
|THYAO
|27,12
|3.989.072.087
|% 1,57
|
|EREGL
|31,84
|3.338.419.335
|% 4,39
|
|GARAN
|11,87
|2.119.489.693
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,77
|1.330.536.993
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,55
|4.683.284.059
|% 8,66
|
|YKBNK
|3,77
|1.330.536.993
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,43
|659.454.418
|% 0,41
|
|GARAN
|11,87
|2.119.489.693
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,11
|550.565.253
|% 0,65
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8329
|13,8457
|% 0,18
|
|Euro
|15,6700
|15,7037
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7458
|18,8398
|% 0,19
|
|Frank
|14,8834
|14,9730
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6779
|3,6963
|% 0,20
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,27
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,09
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30KRSTL
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 915, 604 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 1.05 ) 2, 293
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16:29XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 912.00 milyon TL de
-
16:26GEDZA
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 663 adet işlem
-
16:25ATATP
Yüzde 5.95 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 813 adet işlem