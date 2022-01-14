BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.01.2022 15:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 17/01/2022 tarihinden itibaren "OJN" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994111
BIST
15:402.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,76
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
15:4013,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0403
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
15:4015,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0771
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
15:40793,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,06
|Açılış
|: 793,27
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler15:40
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.522.463
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,10
|10.208.941
|% -6,11
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,28
|3.110.173.100
|% -1,74
|
|KRDMD
|13,33
|2.842.019.404
|% -0,15
|
|EREGL
|31,26
|1.068.673.350
|% -1,14
|
|SISE
|15,00
|1.002.705.045
|% -0,33
|
|KOZAL
|129,00
|794.883.013
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,41
|642.175.974
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,33
|2.842.019.404
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,78
|648.103.465
|% -0,79
|
|THYAO
|28,28
|3.110.173.100
|% -1,74
|
|AKBNK
|7,50
|534.453.672
|% -0,79
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5307
|13,5417
|% -0,30
|
|Euro
|15,4911
|15,5045
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,5132
|18,6060
|% -0,20
|
|Frank
|14,8015
|14,8907
|% -0,26
|
|Riyal
|3,5992
|3,6172
|% -0,23
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|-23,00
|
|Tam
|5.239
|5.369
|-24,87
|
|Yarım
|2.532
|2.597
|-12,02
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|