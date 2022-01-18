BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.01.2022 13:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Artı Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 19/01/2022 tarihinden itibaren "HDJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994859
BIST
13:442.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -15,71
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:4413,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0982
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:4415,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0983
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:44787,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,65
|Açılış
|: 787,77
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.011.754
|% 9,99
|
|KSTUR
|303,00
|953.896
|% 9,27
|
|IZTAR
|22,92
|38.739.619
|% 9,14
|
|QNBFL
|96,30
|542.537
|% -10,00
|
|PKENT
|329,10
|63.816.270
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|4.149.332
|% -9,97
|
|AKFGY
|7,19
|40.326.719
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,40
|97.029.712
|% -9,46
|
|THYAO
|27,76
|2.026.621.547
|% -1,84
|
|KRDMD
|12,61
|1.438.862.505
|% -1,18
|
|GARAN
|12,00
|1.189.455.356
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|1.103.536.009
|% 1,24
|
|EREGL
|30,24
|977.668.830
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,08
|1.103.536.009
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,49
|383.400.131
|% -0,80
|
|HALKB
|5,59
|780.950.547
|% 2,57
|
|AKBNK
|7,79
|947.160.895
|% 0,52
|
|KRDMD
|12,61
|1.438.862.505
|% -1,18
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5290
|13,5357
|% 0,73
|
|Euro
|15,4150
|15,4325
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3816
|18,4738
|% 0,57
|
|Frank
|14,7500
|14,8389
|% 0,77
|
|Riyal
|3,5975
|3,6155
|% 0,77
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-8,91
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,96
|
|Cumhuriyet
|5.229
|5.308
|9,00
|
|Tam
|5.209
|5.340
|9,68
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|4,69
|
|Çeyrek
|1.263
|1.291
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|1,11
|