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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.01.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 20/01/2022 tarihinden itibaren "YLE" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995195


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3903 13,4422 % -0,64  
Euro 15,2046 15,2729 % -0,29  
Sterlin 18,2148 18,3061 % -0,66  
Frank 14,5792 14,6670 % -0,78  
Riyal 3,5641 3,5820 % -0,90  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 27,52  
Altın Gr. 792 792 2,47  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,68  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,19  
B. Petrol 88,55 88,55 1,04  
Seans Raporu 18:05
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