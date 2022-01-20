BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı CHKCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu CGG Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu CFCCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995362BIST