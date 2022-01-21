BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.01.2022 10:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 24/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı ULLÜnlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz)Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995557
BIST
17:072.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -10,57
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0713,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0510
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0715,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1077
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:07793,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,92
|Açılış
|: 793,91
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:07
|LINK
|33,44
|27.774.608
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.532.133
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,14
|2.528.369.718
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|SISE
|13,86
|1.413.434.009
|% 0,51
|
|GARAN
|11,90
|1.348.519.417
|% -0,34
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|YKBNK
|4,04
|1.100.315.356
|% 0,50
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,39
|417.177.872
|% -0,42
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|TSKB
|1,55
|196.491.120
|% -0,64
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4135
|13,4277
|% 0,38
|
|Euro
|15,2379
|15,2517
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,1193
|18,2102
|% 0,07
|
|Frank
|14,6265
|14,7146
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5602
|3,5781
|% 0,24
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-4,51
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,19
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|0,05
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|-0,52
|