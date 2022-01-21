BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.01.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) FonDOA Deniz Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon DOI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995654
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,05
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
18:0513,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0606
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
18:0515,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1198
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2691
En Düşük
15,0961
18:05794,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,24
|Açılış
|: 794,23
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,44
|28.282.695
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.694.445
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.979.669
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|33.595.202
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.376.322
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.667.618
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,54
|3.075.239.968
|% -1,99
|
|KRDMD
|12,49
|3.002.077.581
|% -1,26
|
|GARAN
|11,92
|1.817.236.325
|% -0,17
|
|SISE
|13,90
|1.726.149.550
|% 0,80
|
|YKBNK
|4,07
|1.550.862.934
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,07
|1.550.862.934
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,49
|3.002.077.581
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,44
|575.768.398
|% 1,67
|
|PETKM
|8,93
|1.519.822.270
|% 0,79
|
|TSKB
|1,58
|238.989.575
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4318
|13,4373
|% 0,45
|
|Euro
|15,2467
|15,2638
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,1708
|18,2620
|% 0,36
|
|Frank
|14,6912
|14,7797
|% 1,32
|
|Riyal
|3,5724
|3,5903
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,01
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
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17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında