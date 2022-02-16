BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.02.2022 18:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/02/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı APGAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002117
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6058
En Düşük
13,5850
18:0515,4888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5158
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5947
|13,6024
|% 0,04
|
|Euro
|15,4881
|15,5148
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,61
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de