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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

16.02.2022 18:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Allianz Yaşam ve Emeklilik  A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/02/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                                                                                                                           Yeni Fon Ünvanı APGAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002117


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Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,02  
Gümüş Gr. 10,31 10,34 -0,01  
B. Petrol 92,00 92,00 0,25  
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