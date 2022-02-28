BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.02.2022 12:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 01/03/2022 tarihinden itibaren "VCY" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005039
BIST
12:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:0513,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0338
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:0515,6278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:05842,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,67
|Açılış
|: 842,39
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EDATA
|22,10
|9.546.035
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,36
|60.468.759
|% 9,84
|
|OZKGY
|7,08
|68.153.909
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|68.153.909
|% 9,26
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,28
|1.973.578.454
|% -3,74
|
|EREGL
|31,26
|1.016.764.965
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,45
|729.649.920
|% 1,15
|
|ASELS
|21,38
|468.539.348
|% 4,09
|
|SISE
|12,22
|402.058.112
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,59
|329.263.966
|% -2,18
|
|ADESE
|0,70
|57.735.323
|% 7,69
|
|THYAO
|26,28
|1.973.578.454
|% -3,74
|
|EKGYO
|2,00
|142.480.499
|% -1,96
|
|KRDMD
|11,45
|729.649.920
|% 1,15
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8193
|13,8293
|% 0,25
|
|Euro
|15,4483
|15,6278
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,3158
|18,4077
|% -0,71
|
|Frank
|14,7949
|14,8841
|% -0,35
|
|Riyal
|3,6523
|3,6706
|% -0,39
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,40
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,13
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|3,60
|