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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

03.03.2022 10:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 04/03/2022 tarihinden itibaren "IZL" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006742


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ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
KOZAL 127,70 731.151.116 % 8,96  
EUHOL 3,48 968.525 % 8,75  
KOZAA 21,70 356.422.044 % 8,66  
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Altın Gr. 877 877 4,82  
Cumhuriyet 5.825 5.913 9,00  
Tam 5.798 5.942 15,88  
Yarım 2.802 2.874 7,68  
Çeyrek 1.405 1.437 3,84  
Gümüş.Ons 25,33 25,37 0,07  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 0,06  
B. Petrol 116 116 2,68  
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