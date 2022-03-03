BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.03.2022 10:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 04/03/2022 tarihinden itibaren "IZL" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006742
BIST
13:092.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,64
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:0914,1477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0579
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:0915,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:09877,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,69
|Açılış
|: 877,96
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:09
|PKENT
|374,00
|8.393.679
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|127,70
|731.151.116
|% 8,96
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|KOZAA
|21,70
|356.422.044
|% 8,66
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,40
|52.519.132
|% -5,82
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,52
|97.556.058
|% -5,05
|
|KRDMD
|13,24
|1.579.579.285
|% 2,95
|
|THYAO
|26,12
|1.427.580.058
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.292.515.400
|% 5,31
|
|EREGL
|35,62
|949.588.443
|% 3,31
|
|KOZAL
|127,70
|731.151.116
|% 8,96
|
|KRDMD
|13,24
|1.579.579.285
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,68
|280.277.786
|% 0,82
|
|PETKM
|7,87
|473.172.686
|% 3,01
|
|THYAO
|26,12
|1.427.580.058
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.292.515.400
|% 5,31
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1457
|14,1477
|% 0,41
|
|Euro
|15,6861
|15,7382
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,8751
|18,9697
|% 0,28
|
|Frank
|15,3224
|15,4147
|% 0,50
|
|Riyal
|3,7596
|3,7784
|% 0,41
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,76
|
|Altın Gr.
|877
|877
|4,82
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.798
|5.942
|15,88
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,68
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,68
|