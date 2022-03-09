BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.03.2022 11:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 10/03/2022 tarihinden itibaren "IEV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008645
BIST
11:162.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 38,08
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.052
En Düşük
2.033
11:1614,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2085
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:1616,0972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2928
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0972
En Düşük
15,7698
11:16963,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,08
|Açılış
|: 962,33
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
964,26
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GZNMI
|16,94
|129.811
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|244.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,88
|38.500.967
|% 9,30
|
|SASA
|55,40
|710.495.198
|% 9,16
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,44
|12.073.471
|% -3,60
|
|BRLSM
|9,31
|7.945.693
|% -3,52
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|EDIP
|3,44
|3.837.905
|% -3,37
|
|THYAO
|26,28
|1.591.489.144
|% 3,87
|
|KRDMD
|15,05
|1.188.893.206
|% 3,15
|
|KOZAL
|146,10
|1.059.779.903
|% 1,04
|
|SISE
|13,50
|862.005.082
|% 4,57
|
|SASA
|55,40
|710.495.198
|% 9,16
|
|KRDMD
|15,05
|1.188.893.206
|% 3,15
|
|SISE
|13,50
|862.005.082
|% 4,57
|
|THYAO
|26,28
|1.591.489.144
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,67
|194.769.679
|% 1,38
|
|ODAS
|1,45
|76.355.815
|% 2,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6438
|14,6553
|% 1,42
|
|Euro
|16,0598
|16,0955
|% 1,84
|
|Sterlin
|19,1530
|19,2490
|% 1,42
|
|Frank
|15,6948
|15,7893
|% 1,25
|
|Riyal
|3,8894
|3,9089
|% 1,22
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|-5,53
|
|Altın Gr.
|963
|963
|8,68
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|0,16
|
|B. Petrol
|129
|129
|1,10
|
Seans Raporu
11:14
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-
11:29TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 126, 292 adet işlem
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11:28HEKTS
Yüzde 5.17 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 899, 726 adet işlem
-
11:27TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 097, 569 adet işlem
-
11:26SASA
Yüzde 9.36 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038, 958 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 4 artarak (% 1.97 ) 2, 303