BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.03.2022 16:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Phillip Portföy Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 10/03/2022 tarihinden itibaren "PPS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008714
BIST
16:162.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,75
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:1614,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2329
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6835
En Düşük
14,4349
16:1616,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3768
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1812
En Düşük
15,7698
16:16947,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,98
|Açılış
|: 947,03
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GZNMI
|16,94
|404.629
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|425.818
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|87.526.378
|% 9,88
|
|SASA
|55,70
|2.117.518.352
|% 9,75
|
|ISGYO
|8,21
|268.427.413
|% 9,18
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|13.837.901
|% -5,46
|
|EUHOL
|2,78
|18.616.312
|% -5,44
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,96
|4.389.157.567
|% 2,61
|
|KRDMD
|14,44
|2.824.023.339
|% -1,03
|
|SASA
|55,70
|2.117.518.352
|% 9,75
|
|KOZAL
|140,70
|1.813.376.381
|% -2,70
|
|SISE
|13,22
|1.547.911.763
|% 2,40
|
|KRDMD
|14,44
|2.824.023.339
|% -1,03
|
|DOHOL
|3,07
|509.994.478
|% 6,23
|
|ODAS
|1,47
|247.336.762
|% 3,52
|
|THYAO
|25,96
|4.389.157.567
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,68
|587.125.045
|% 1,66
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6697
|14,6772
|% 1,57
|
|Euro
|16,1539
|16,1730
|% 2,33
|
|Sterlin
|19,2408
|19,3373
|% 1,88
|
|Frank
|15,7495
|15,8443
|% 1,60
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 1,46
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-49,87
|
|Altın Gr.
|946
|946
|-7,64
|
|Cumhuriyet
|6.270
|6.365
|22,00
|
|Tam
|6.244
|6.404
|27,18
|
|Yarım
|3.018
|3.098
|13,15
|
|Çeyrek
|1.514
|1.549
|6,57
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,32
|