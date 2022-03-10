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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

10.03.2022 11:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 11/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                               Fon Kodu ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu                    IFN ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları  Fonu            IFV



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008979


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Frank 15,8445 15,9399 % 0,66  
Riyal 3,9193 3,9390 % 0,75  
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Altın Ons 1.981 1.982 -9,99  
Altın Gr. 940 941 1,87  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 -0,30  
Gümüş Gr. 12,11 12,13 0,01  
B. Petrol 117 117 5,45  
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