BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.03.2022 11:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 11/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu IFN ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu IFV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008979
BIST
11:562.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,35
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
11:5614,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1153
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:5616,4212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1671
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:56941,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,48
|Açılış
|: 941,11
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:54
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.424
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|978.855
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|1.840.106
|% 9,89
|
|FORMT
|1,00
|13.815.577
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,59
|163.523.911
|% -7,21
|
|AVOD
|1,80
|17.680.664
|% -4,76
|
|NTHOL
|9,27
|17.411.212
|% -4,33
|
|SKTAS
|3,16
|8.031.377
|% -3,95
|
|HEKTS
|14,35
|133.325.883
|% -2,71
|
|KRDMD
|14,91
|1.970.112.558
|% 4,05
|
|THYAO
|26,30
|1.483.041.341
|% 0,61
|
|SASA
|55,00
|1.281.629.430
|% -1,43
|
|EREGL
|34,30
|857.441.500
|% 1,30
|
|TUPRS
|199,10
|615.367.642
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,91
|1.970.112.558
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,17
|180.276.375
|% -0,46
|
|ODAS
|1,46
|99.408.729
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,72
|247.027.951
|% -0,53
|
|PETKM
|8,12
|517.769.206
|% 0,87
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7510
|14,7607
|% 0,77
|
|Euro
|16,3484
|16,4000
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,3489
|19,4459
|% 0,56
|
|Frank
|15,8445
|15,9399
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,75
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-9,99
|
|Altın Gr.
|940
|941
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,45
|