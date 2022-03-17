BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.03.2022 09:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 17/03/2022 tarihinden itibaren "OCT" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010986
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
0
En Düşük
0
18:0514,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1023
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
18:0516,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1232
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2737
En Düşük
16,0709
18:05913,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,17
|Açılış
|: 913,85
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,06
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|4,19
|882.247
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,57
|3.123.609
|% 0,00
|
|SNKRN
|30,04
|808.352
|% 0,00
|
|MARKA
|3,19
|687.986
|% 0,00
|
|KSTUR
|258,00
|385.088
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,19
|882.247
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,57
|3.123.609
|% 0,00
|
|SNKRN
|30,04
|808.352
|% 0,00
|
|MARKA
|3,19
|687.986
|% 0,00
|
|KSTUR
|258,00
|385.088
|% 0,00
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% 0,00
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,00
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 0,00
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7019
|14,7178
|% 0,70
|
|Euro
|16,2281
|16,2737
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,2894
|19,3862
|% 0,75
|
|Frank
|15,5842
|15,6781
|% 0,80
|
|Riyal
|3,9088
|3,9284
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|5,66
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,74
|