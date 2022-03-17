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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

17.03.2022 09:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                                            QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 17/03/2022 tarihinden itibaren "OCT" kodu kullanılacaktır.                                                                                 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010986


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KRGYO 5,57 3.123.609 % 0,00  
SNKRN 30,04 808.352 % 0,00  
MARKA 3,19 687.986 % 0,00  
KSTUR 258,00 385.088 % 0,00  
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Euro 16,2281 16,2737 % 0,76  
Sterlin 19,2894 19,3862 % 0,75  
Frank 15,5842 15,6781 % 0,80  
Riyal 3,9088 3,9284 % 0,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 5,66  
Altın Gr. 913 913 8,67  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,10  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 0,11  
B. Petrol 100 100 1,74  
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