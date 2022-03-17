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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

17.03.2022 13:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 18/03/2022 tarihinden itibaren "OCN" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011017


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CMBTN 206,30 14.105.973 % 9,97  
IEYHO 0,82 18.276.741 % 9,33  
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Altın Gr. 919 919 14,71  
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Tam 6.054 6.207 73,13  
Yarım 2.926 3.003 35,38  
Çeyrek 1.468 1.501 17,68  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,24  
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B. Petrol 102 102 4,44  
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