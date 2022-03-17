BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.03.2022 13:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Sefa Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 18/03/2022 tarihinden itibaren "OCN" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011017
BIST
13:492.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,93
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
13:4914,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1443
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7698
En Düşük
14,5578
13:4916,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1913
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3418
En Düşük
16,0709
13:49919,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 14,65
|Açılış
|: 919,32
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
921,34
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler13:47
|GZNMI
|27,74
|68.644.064
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.147.335
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.105.973
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.276.741
|% 9,33
|
|AYEN
|11,91
|79.033.851
|% 8,57
|
|PKENT
|393,30
|91.787.459
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.615.477
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|17.678.574
|% -4,05
|
|SANEL
|6,50
|2.034.324
|% -3,99
|
|TETMT
|264,00
|5.312.768
|% -3,93
|
|EREGL
|35,32
|1.819.844.266
|% 3,03
|
|KRDMD
|14,91
|1.808.260.334
|% 3,61
|
|THYAO
|27,84
|1.357.862.430
|% 0,51
|
|GARAN
|11,93
|1.162.400.222
|% 0,59
|
|FROTO
|299,10
|907.634.649
|% 4,40
|
|DOHOL
|3,47
|532.531.205
|% 5,79
|
|KRDMD
|14,91
|1.808.260.334
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,25
|231.366.595
|% 0,90
|
|GARAN
|11,93
|1.162.400.222
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,86
|351.343.000
|% 1,58
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7566
|14,7732
|% 1,08
|
|Euro
|16,3141
|16,3468
|% 1,22
|
|Sterlin
|19,3472
|19,4442
|% 1,05
|
|Frank
|15,5932
|15,6871
|% 0,86
|
|Riyal
|3,9119
|3,9315
|% 0,79
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|15,18
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,71
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|74,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|73,13
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|35,38
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|17,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,44
|