BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.03.2022 17:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 22/03/2022 tarihinden itibaren "YTJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011795
BIST
17:542.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,27
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:5414,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0389
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:5416,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0176
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:54921,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,34
|Açılış
|: 921,27
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MAALT
|261,80
|37.026.161
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.573.090
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.371.626
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.584.502
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|162.593.706
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,18
|19.042.163
|% -5,15
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,78
|1.979.865.202
|% 0,22
|
|KRDMD
|14,95
|1.896.538.238
|% 1,36
|
|EREGL
|36,18
|1.765.998.886
|% 0,06
|
|GARAN
|11,83
|1.546.335.333
|% 0,00
|
|SISE
|13,98
|1.268.442.205
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,33
|508.876.989
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,00
|822.199.122
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|535.886.054
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.546.335.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.896.538.238
|% 1,36
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8210
|14,8285
|% 0,26
|
|Euro
|16,3705
|16,3813
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4952
|19,5929
|% 0,32
|
|Frank
|15,8667
|15,9623
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9386
|3,9584
|% 0,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,23
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,18
|