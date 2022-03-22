BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.03.2022 13:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy ACHS Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 23/03/2022 tarihinden itibaren "IDV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011934
BIST
15:072.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,48
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:0714,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0150
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:0716,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:07918,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,43
|Açılış
|: 918,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ENSRI
|15,40
|1.545.144
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.305.629
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.931.037
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,14
|37.510.415
|% 9,46
|
|ALKA
|26,24
|20.800.734
|% 8,88
|
|PKENT
|287,30
|128.697.419
|% -9,82
|
|AYEN
|11,94
|87.050.658
|% -9,61
|
|SANEL
|7,14
|6.580.244
|% -5,93
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,32
|2.885.562.202
|% 4,68
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|SISE
|14,24
|765.084.886
|% 0,99
|
|ODAS
|1,65
|257.699.901
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,64
|395.564.422
|% 1,39
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8105
|14,8175
|% -0,06
|
|Euro
|16,3250
|16,3414
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,5473
|19,6453
|% 0,41
|
|Frank
|15,8165
|15,9118
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% -0,04
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,44
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-21,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-22,24
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-10,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,38
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,15
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AYEN
Yüzde -9.61 oranında düşüşle 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 040, 144 adet işlem
-
15:18ISDMR
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 577 adet işlem
-
15:17ISDMR
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 994, 270 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -0.68 ) 2, 420
-
15:15XU100
Endeks 2, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 20, 785.00 milyon TL de